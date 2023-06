Tu veux ma photo ? Portraits de famille Espace Choisel Saint-Denis, 20 juillet 2023, Saint-Denis.

Tu veux ma photo ? Portraits de famille 20 – 23 juillet Espace Choisel Nous privilégions la participation des habitant.e.s du quartier et des Dynonisien.ne.s.

L’association les Fileuses invite les réalisateurs de cinéma documentaire Sara Porqueddu et Thomas Leloup pour une résidence estivale du 1er au 23 juillet à réaliser un film co-produit avec les jeunes de la dalle de l’ilôt 8. Cette résidence sera réalisée en partenariat avec l’espace Choisel.

Nous avons souhaité axer cette résidence autour de la question des identités visuelles. Quels sont nos modes de présentation ? Qu’est-ce qu’on renvoie aux autres par telle ou telle posture ? Comment a-t-on envie d’être représenté ? L’idée est de travailler ces questions à travers plusieurs processus artistiques. Nous débuterons la résidence par la réalisation de portraits et d’auto-portraits. Nous mettrons en place un mini-studio photo et mettrons à disposition notre malle à déguisement et les vêtements de notre ressourcerie pour pouvoir jouer et expérimenter. L’idée est aussi que les participant.e.s puissent repartir avec de belles photos à la fin de la résidence. Nous poursuivrons ces exercices par des cadavres exquis joués/filmés par les participant.e.s dans la ville. L’idée sera de capter des tableaux vivants improvisés où chaque participant.e.s fera vivre des personnages pluriels. Enfin, en fonction des idées et envies des jeunes autour de cette thématiques des identités visuelles, nous pourrons scénariser et tourner un court-métrage empreint de nos précédents exercices et nous familiariser au montage. Le cinéma est ici pensé comme la captation d’un travail de réflexion autour des modes de présentation de soi et du jeu.

Espace Choisel 14 rue de Strasbourg 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lesfileuses@protonmail.com »}]

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T18:00:00+02:00

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-23T18:00:00+02:00

©Sara Porqueddu