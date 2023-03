Visite libre du jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak Espace Chemins-Bideak Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Visite libre du jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak Espace Chemins-Bideak, 2 juin 2023, Saint-Palais. Visite libre du jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak 2 et 3 juin Espace Chemins-Bideak Participation libre. Venez découvrir le jardin paysager de l’Espace Culturel Bideak à Saint-Palais, ancien couvent des Franciscains réaménagé en 2016. Un véritable hâvre de paix sur les chemins de la connaissance au carrefour des chemins de Compostelle. Espace Chemins-Bideak 55 avenue de Gibraltar, 64120 Saint-Palais, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 56 80 http://www.chemins-bideak.com L’Espace Chemins-Bideak, une halte de paix, d’art et de connaissance au carrefour des Chemins de Compostelle. Dans cet ancien couvent franciscain, les visiteurs peuvent profiter de son jardin et de son parc, mais également du cloître, d’expositions temporaires et permanentes, d’audiovisuels et d’une fresque géante racontant l’histoire de l’Humanité en Basse-Navarre… Superficie : 3 000 m² Parking à proximité du jardin paysager de l’Espace Culturel Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 © Sergio Padura

