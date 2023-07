Solar Magnet Espace Chauzy / Mairie de Bondy Bondy, 8 décembre 2023, Bondy.

Solar Magnet Vendredi 8 décembre, 20h30 Espace Chauzy / Mairie de Bondy Gratuit dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée

Fraîchement descendus de leur vaisseau, les 4 explorateurs de « Solar Magnet » convoquent la mémoire des Headhunters, de Zawinul et des princes de la psychédélie. Leur jazz électrique évoque les pérégrinations cosmiques des années 70 avec une touche subtile d’ironie et leurs compositions flirtent avec les sonorités des légendaires Headhunters de Herbie Hancock et du Weather Report de Joe Zawinul.L’espace Marcel Chauzy se prête parfaitement à cette joyeuse virée musicale et dansante. N’hésitez pas à venir costumés !

Jean-Pascal Moget, claviers, composition

Claude Whipple, guitares

Vincent Benoist, basse

Romain Piot, batterie

Espace Chauzy / Mairie de Bondy 5 Sq. du 8 Mai 1945, 93140 Bondy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

