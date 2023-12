Initiation aux gestes de premiers secours – Janvier 2024 Espace Châtelet Montaigu-Vendée, 9 janvier 2024, Montaigu-Vendée.

Initiation aux gestes de premiers secours – Janvier 2024 9 et 27 janvier 2024 Espace Châtelet 5 € pour les 2 ateliers

Début : 2024-01-09T09:30:00+01:00 – 2024-01-09T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Se former aux gestes de premiers secours, c’est potentiellement sauver une vie !

Terres de Montaigu, en partenariat avec la Protection Civile, organise une initiation aux gestes de premiers secours à destination des habitants du territoire de plus de 60 ans.

Cette initiation s’organise en deux temps :

– Mardi 9 janvier de 9h30 à 11h30, formation théorique « Les gestes qui sauvent »

– Samedi 27 janvier de 9h30 à 12h, mise en pratique (simulations de gestes, défibrilateurs, etc.)

Sur inscription.

Ouvert aux personnes de 60 ans et +

Espace Châtelet 15 rue des Lavandières – Boufféré, 85600 Montaigu-Vendée

Terres de Montaigu

