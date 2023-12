LE MONTESPAN ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 14 janvier 2024, Lagny Sur Marne.

L’histoire du plus célèbre cocu de FranceEn 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart, tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du RoiSoleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du Roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, refusant toutes faveurs attachées à sa condition de cocu royal, et allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques…PRESSE :« Humour, truculence, esprit, et le tour est joué ! » LE CANARD ENCHAINE« On s’amuse de bout en bout et c’est fichtrement réussi. » L’HUMANITE« La mise en scène est fantastique. Une pépite ! » France INFO« Foisonnant, drôle, très instructif et d’une grande modernité ! » PARIS MATCH

Tarif : 12.50 – 32.45 euros.

Début : 2024-01-14 à 17:00

ESPACE CHARLES VANEL 22, Bld Galliéni 77400 Lagny Sur Marne