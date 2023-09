LOU CASA, BARBARA ET BREL ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne Catégorie d’Évènement: Lagny-sur-Marne LOU CASA, BARBARA ET BREL ESPACE CHARLES VANEL Lagny Sur Marne, 10 novembre 2023, Lagny Sur Marne. LOU CASA, BARBARA ET BREL ESPACE CHARLES VANEL a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:30:00.

Tarif : 9.5 à 15 euros. Réservez votre billet ici ESPACE CHARLES VANEL

