Concert de Printemps Espace charles de gaulle, 13 mai 2023, CRENEY PRÈS TROYES. Concert de Printemps Samedi 13 mai, 20h30 Espace charles de gaulle Pour son concert de printemps 2023, l’harmonie de Pont Sainte Marie – Lavau – Creney recevra les professeurs de l’académie Viva Cuivres qui joueront en ensemble de cuivres en deuxième partie de concert. Lors de la première partie, l’harmonie aura l’honneur de créer « Cuba Libre » partition écrite pour l’occasion par Florent HINSCHBERGER professeur de trompette et de jazz à cette académie ainsi qu’une deuxième pièce de ce même compositeur : « Tu es mignonne ». Vous pourrez aussi entendre « Promenade Tzigane » du compositeur et pianiste de jazz Jean-Christophe CHOLET et « Hommage à Frederico Fellini » du compositeur et pianiste de jazz Antoine HERVE.

Entrée libre. Espace charles de gaulle 1, impasse des jardins , 10150 CRENEY PRÈS TROYES CRENEY PRÈS TROYES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

