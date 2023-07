Soirée Interclubs CEV – ERB – Le Club Rovaltain Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet Catégories d’Évènement: Chatuzange-le-Goubet

Drôme Soirée Interclubs CEV – ERB – Le Club Rovaltain Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet, 26 septembre 2023, Chatuzange-le-Goubet. Soirée Interclubs CEV – ERB – Le Club Rovaltain Mardi 26 septembre, 18h15 Espace Charles Bringuier Sur inscription Venez assister à une expérience unique avec le talentueux magicien mentaliste Kevin Micoud, qui s’est fait remarquer à travers diverses émissions télé-crochets telles que « La France a un incroyable talent » et « America’s Got Talent ». RENDEZ-VOUS LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2023 à partir de 18h15

Espace Charles Bringuier à Chatuzange-le-Goubet Son spectacle « Best of » de 1h30 réunit l’intégralité de ses meilleurs numéros. Lecture de la pensée, analyse du comportement, prédiction, mnémotechnique, influence mais aussi utilisation des hologrammes, sont les ingrédients magiques de Kevin Micoud pour vous offrir un moment unique. Un show exceptionnel à ne pas manquer ! Et l’occasion d’une soirée partagée avec vos collaborateurs et en présence de nombreuses autres entreprises du territoire. Au programme :

– 18h15 : ouverture des portes

– 18h30 : cocktail dinatoire & close-up

– 20h30 : spectacle « Best of »

– 22h00 : fin du spectacle

Tarif :

– 25 € par personne jusqu’au 31 août

– 29 € par personne à partir du 1er septembre Espace Charles Bringuier 14 place du 19 mars 1962 26300 Chatuzange le Goubet Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-erb/evenements/soiree-interclub-cev-erb-rovaltain »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T18:15:00+02:00 – 2023-09-26T22:00:00+02:00

2023-09-26T18:15:00+02:00 – 2023-09-26T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Chatuzange-le-Goubet, Drôme Autres Lieu Espace Charles Bringuier Adresse 14 place du 19 mars 1962 26300 Chatuzange le Goubet Ville Chatuzange-le-Goubet Departement Drôme Lieu Ville Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Espace Charles Bringuier Chatuzange-le-Goubet Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatuzange-le-goubet/