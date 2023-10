Karaoké Live avec El JUKEBOSS! Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Arnouville Catégories d’Évènement: Arnouville

Val-d'Oise Karaoké Live avec El JUKEBOSS! Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Arnouville, 8 décembre 2023, Arnouville. Karaoké Live avec El JUKEBOSS! Vendredi 8 décembre, 21h00 Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle 2€ minimum Dans le cadre de notre soirée Téléthon, le groupe EL JUKEBOSS ! Quoi, vous ne connaissez pas …?! On connait tous le principe du Karaoké.

Des yeux rivés sur un écran, des paroles soulignées par une bille marquant le rythme à suivre, un micro et le tour est joué.

Avec El Jukeboss, pas d’écran! pas de bille à suivre! pas de regards hagards tendus vers la lumière hypnotique de la lucarne MAIS! 3 musiciens sur leurs instruments, qui exécutent les chansons que VOUS souhaitez interpréter, les paroles en lumière pour éviter les oublis et une écoute active pour suivre votre prestation, en ce moment unique où vous devenez chanteur du groupe….

Dans le cadre de notre soirée Téléthon, le groupe EL JUKEBOSS Donation minimum de 2 € Espace Charles Aznavour – Salle l’Essentielle Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « culturel@ml.arnouville95.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

