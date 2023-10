L ’Abécédaire Espace Charles Aznavour Arnouville, 6 mars 2024, Arnouville.

L ’Abécédaire Mercredi 6 mars 2024, 10h15 Espace Charles Aznavour Tarif unique : 3.50€

Il existe de multiples Abécédaires : à croquer, à toucher, des animaux,

des émotions… Celui très riche, réalisé par Boris Vian, séduit petits

et grands. Dans ce spectacle, vous assisterez à un jubilatoire concert-

spectacle pour enfants ! La fulgurance et l’impertinence de Boris Vian

sont là, jouant avec les lettres, les mots et la musique. Le jeu est présent

à tous les moments de cette histoire, où trois personnages partent à

la recherche de leurs prénoms oubliés. Ils mettent de la poésie dans

l’alphabet, bousculent l’ordre établi et s’en amusent. Les courtes

chansonnettes de Boris Vian et Lucienne Vernay, réorchestrées par

le groupe « Debout sur le zinc » , sont l’occasion de mêler une foule

d’instruments à des situations vocales. Un concert à recommander aux

petits, grands et très grands enfants.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T10:15:00+01:00 – 2024-03-06T11:30:00+01:00

