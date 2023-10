LES FOURBERIES DE SCAPIN Espace Charles Aznavour Arnouville, 27 février 2024, Arnouville.

LES FOURBERIES DE SCAPIN Mardi 27 février 2024, 20h45 Espace Charles Aznavour Plein Tarif 15€ – Tarif réduit ( PMR,-18ans,étudiants) 10€

Mise en scène par Jean-Philippe Daguerre, cette version tonique de la plus célèbre des comédies de Molière vous présente un Scapin virevoltant qui dénoue avec malice les intrigues amoureuses tout en réglant ses comptes avec les tyrannies paternelles.

« L’univers du mime et de la commedia dell’arte sera très présent. Il faudra aussi compter sur le rythme implacable imposé par la pièce de Molière et l’attirance naturelle que j’ai pour les acteurs physiques et généreux, afin de donner à entendre le fond et la forme de son écriture intelligente et charnelle » – Jean-Philippe Daguerre.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-27T20:45:00+01:00 – 2024-02-27T22:00:00+01:00

Molière Théâtre

Grégoire MATZNEFF