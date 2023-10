Stand-Up (Humour) Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’Évènement: Arnouville

Val-d'Oise Stand-Up (Humour) Espace Charles Aznavour Arnouville, 2 février 2024, Arnouville. Stand-Up (Humour) Vendredi 2 février 2024, 20h45 Espace Charles Aznavour Tarif unique 10€ À l’instar de nombreuses soirées de stand-up plébiscitées par le public parisien, la Ville vous propose la 2e édition de son plateau d’humour, qui vous présentera les humoristes de demain ! Découvrez les univers et les phrasés uniques de 5 artistes dont Malika, Marine Ella et Sulo. Prenez place et rions tous ensemble ! Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.arnouville95.fr/index.php?ev=maN5WK »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

