Fréquences 80 Espace Charles Aznavour Arnouville, 2 février 2024, Arnouville.

Fréquences 80 Vendredi 2 février 2024, 20h45 Espace Charles Aznavour Tarif unique 15€

Replongez dans un voyage temporel de strass et de paillettes durant plus de 2 heures de show !

Lio, Sloane, Sabine Paturel, Jean Pierre Morgan (Les Avions), Thierry Pastor et Philippe Cataldo reprennent leurs plus grands tubes et ceux de cette folle décennie que sont les années 80, accompagnés de musiciens.

N’hésitez pas à revêtir vos tenues fluo et lunettes de soleil pour l’occasion !

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier, 95400 ARNOUVILLE Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:45:00+01:00 – 2024-02-02T22:30:00+01:00

années 80 fréquences 80