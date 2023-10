Les voyages de Bembelé Espace Charles Aznavour Arnouville, 24 janvier 2024, Arnouville.

Les voyages de Bembelé Mercredi 24 janvier 2024, 10h15 Espace Charles Aznavour Tarif adulte : 5 €

Tarif réduit : 3,50 €

La tête dans les nuages, porté par l’insouciance et le rêve, le géant Bembelé

entame, sans le faire exprès, un voyage autour du monde…

Il part à la recherche de l’une des choses les plus précieuses dans la vie : l’amitié.

Vous savez, ce fil unique qui se tisse pour lier une personne à une autre, fait

d’affection, de chamailleries, de conciliabules, de rires et de complicité. Ce

voyage amical de mille lieux, coloré de contes du monde et d’animaux, sera

l’occasion d’escales contées et musicales, surprenantes et poétiques.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-24T10:15:00+01:00 – 2024-01-24T11:15:00+01:00

2024-01-24T10:15:00+01:00 – 2024-01-24T11:15:00+01:00

Sortir en famille mercredi 24 janvier 2024