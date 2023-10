Sous la neige Espace Charles Aznavour Arnouville, 17 janvier 2024, Arnouville.

Sous la neige Mercredi 17 janvier 2024, 09h30 Espace Charles Aznavour Tarif unique 3.50€

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui

respire au son du vent, crisse telle la neige, s’éclaire et ondule.

Les spectateurs, assis tout autour, guidés par la musique et la lumière,

sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux,

à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui

sommeillait, et sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires. Alors

le papier se défroisse, c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer

qui se déchaîne, des lunes qui dansent, un dragon peut-être…

Le papier, peu à peu, s’envole jusque dans le public, comme pour

l’inviter lui aussi à jouer.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-17T09:30:00+01:00 – 2024-01-17T10:00:00+01:00

Tout public Sous la neige