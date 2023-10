Les rendez vous au Patio Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’Évènement: Arnouville

Val-d'Oise Les rendez vous au Patio Espace Charles Aznavour Arnouville, 1 décembre 2023, Arnouville. Les rendez vous au Patio Vendredi 1 décembre, 19h00 Espace Charles Aznavour Entrée libre, dégustation culinaire payante C’est la nouveauté de la saison : les « Rendez-vous du Patio » vous

proposent, certains vendredis, des soirées détente. Au programme

pour la 1e : éveil des papilles et ambiance musicale intimiste avec les

voix envoûtantes de Nouk’s et de Hugo Topia, deux jeunes talents à

découvrir. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.arnouville95.fr/sites/arnouville/files/document/publication/guide_culturel_2023-2024.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

