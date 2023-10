AMERICAN GOSPEL Espace Charles Aznavour Arnouville, 24 novembre 2023, Arnouville.

AMERICAN GOSPEL Vendredi 24 novembre, 20h45 Espace Charles Aznavour Plein tarif 15€ – Tarif Réduit 10€ (RSA,-18 ans, PMR, étudiants)

En mai 1998, les chanteurs de gospel américains se sont retrouvés lors de la réunion des « Gospel pour 100 voix ».

De ce jour est née la première chorale de gospel américain en France : « Américan gospel connection », avec en chef de choeur la saisissante Jean Carpenter. Les 13 artistes que forme ce gospel tournent partout en Europe et en Outre-Mer. Composé de catholiques et de protestants originaires des États-Unis, de la Martinique ou d’Afrique, le groupe mêle tradition et modernité, rythmes jazzy et chants profonds empreints de cette ferveur religieuse à la base même du Gospel. Par le mélange des origines géographiques, des couleurs culturelles et des teintes vocales, le groupe visite avec bonheur les standards du répertoire gospel tels que les éternels « When the Saints » et « Oh happy days », mais interprète avec tout autant de conviction des textes moins connus, sur des rythmes pétris de blues, de rythm’n blues ou encore de musique soul.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:45:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Gospel Chants

