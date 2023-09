Louis BERTIGNAC Tour 2023 Espace Charles Aznavour Arnouville, 20 octobre 2023, Arnouville.

Louis BERTIGNAC Tour 2023 Vendredi 20 octobre, 20h45 Espace Charles Aznavour Tarif unique: 15€

Six ans après le triomphe des Insus au Stade de France et au lendemain du succès de son autobiographie « Jolie petite histoire » parue en avril 2022, Louis Bertignac signe son grand retour avec « Dans le film de ma vie ». Enregistrées entre Londres, Hambourg, Nashville, Osaka et la France, ses onze nouvelles chansons originales produites par le chanteur/guitariste fusionnent l’ADN des plus grands tubes de Téléphone avec la sensibilité profonde de Louis

Bertignac. De nouveau en tournée, Louis Bertignac sera à Arnouville pour nous présenter son nouvel album et les reprises de ses plus grands tubes.

Espace Charles Aznavour 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:45:00+02:00 – 2023-10-20T22:30:00+02:00

Louis Bertignac Espace Charles Aznavour

©Pierrick Guidou