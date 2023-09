Kabarett « From Berlin with love » Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’Évènement: Arnouville

Val-d'Oise Kabarett « From Berlin with love » Espace Charles Aznavour Arnouville, 29 septembre 2023, Arnouville. Kabarett « From Berlin with love » Vendredi 29 septembre, 20h45 Espace Charles Aznavour Entrée gratuite sur réservation Pour cette soirée d’ouverture de saison, le programme culturel 2023-2024 vous sera présenté dans une ambiance cabaret, avant de poursuivre avec le deuxième opus de « Kabarett Berlin 1961 » mis en scène par Gerold Schumann. Vous retrouverez la troupe « Le Volcan » qui vous a séduit il y a

quelques mois. La ville de Berlin sera à nouveau confrontée à une douloureuse blessure. En rire et en chansons, plongez dans l’âme de Berlin, devenue le symbole d’une guerre qui n’ose pas dire son nom. Espace Charles Aznavour 95400 Arnouville Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.arnouville95.fr/index.php?page=events »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.34.45.97.19 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:45:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00

2023-09-29T20:45:00+02:00 – 2023-09-29T22:30:00+02:00 ouverture saison culturelle Théâtre de la Vallée Détails Catégories d’Évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Charles Aznavour Adresse 95400 Arnouville Ville Arnouville Departement Val-d'Oise Lieu Ville Espace Charles Aznavour Arnouville latitude longitude 48.98216;2.419416

Espace Charles Aznavour Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/