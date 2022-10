Orchestre national d’Ile-de-France – Festival d’Auvers-sur-Oise Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Orchestre national d'Ile-de-France – Festival d'Auvers-sur-Oise Samedi 17 juin 2023, 20h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation : tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 7€

L’Orchestre national d’Île-de-France, composé de 95 musiciens, a pour mission de porter la musique symphonique sur le territoire francilien, incluant les lieux dépourvus d’offre culturelle Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Depuis sa création en 1974, l’Orchestre national d’Île-de-France, composé

de 95 musiciens, a pour mission de porter la musique symphonique sur le

territoire francilien, incluant les lieux dépourvus d’offre culturelle.

Il investit des lieux atypiques tels des hôpitaux, des usines ou des centres

pénitentiaires.

Résidant à la prestigieuse salle de la Philharmonie de Paris qui mène une

politique ambitieuse de développement des publics, il y donne une

vingtaine de concerts par an, réunissant un public nombreux.

Le répertoire de l’Orchestre couvre quatre siècles de musique : du baroque

au contemporain, en passant par les chefs-d’oeuvre classiques et romantiques pour le grand symphonique. Renseignements et réservation :

01 34 45 97 19

2023-06-17T20:45:00+02:00

2023-06-17T23:00:00+02:00

