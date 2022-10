L’enfant et les sortilèges Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

L'Enfant, en opposition, se révolte. Alors, les objets prennent vie, les animaux parlent, chantent – le monde est hostile. Puis l'Enfant apprend à aimer…

fantaisie lyrique conduit le public vers une plongée dans l'univers enfantin.

Une chanteuse lyrique, mezzosoprano (une tessiture adaptée à l’écoute et la

compréhension des enfants), porte le texte et chante toutes les parties. Elle

peut se dédoubler grâce à une marionnette représentant l’Enfant. Elle peut

chanter également les autres personnages de l’opéra en s’adressant à son

double.

Une danseuse met en mouvement ces personnages, crée des images. La

lumière intégrée dans les costumes et les objets accentue son autonomie pour

différencier les personnages.

Un musicien porte toute la musique. Il utilise un piano numérique, instrument

polyphonique qui permet de s’approcher de la composition de Ravel. Il a à

sa disposition des instruments acoustiques qui seront attribués aux différents

personnages. Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

