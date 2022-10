Times Square Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Times Square Espace Charles Aznavour, 11 mai 2023, Arnouville. Times Square Jeudi 11 mai 2023, 20h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 7€

Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Après le triomphe de « La Garçonnière », Guillaume de Tonquédec retrouve le metteur en

scène José Paul pour une pièce taillée à sa démesure. Elle offre la promesse d’une soirée newyorkaise

à la fois drôle et touchante.

À l’écriture, le dramaturge Clément Koch, qui signe notamment « Sunderland », plonge le

public avec délices dans les secrets de fabrication du métier d’acteur, fussent-ils loufoques et

désopilants.

Une comédie théâtrale finalement bien dans l’air du temps, tant elle nous rappelle combien

cet art est un besoin essentiel. Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:45:00+02:00

2023-05-11T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Charles Aznavour Adresse Avenue Paul Vaillant Couturier Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville Espace Charles Aznavour Arnouville Departement Val-d'Oise

Espace Charles Aznavour Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Times Square Espace Charles Aznavour 2023-05-11 was last modified: by Times Square Espace Charles Aznavour Espace Charles Aznavour 11 mai 2023 Arnouville Espace Charles Aznavour Arnouville

Arnouville Val-d'Oise