Festival « Livre comme l’air » Espace Charles Aznavour, 15 avril 2023, Arnouville. Festival « Livre comme l’air » Samedi 15 avril 2023, 10h00 Espace Charles Aznavour

Entrée libre / Renseignements : ddevos@paysdefrance.com

Avec des mots, des objets, du spectacle ou des livres, « Livre comme l’air », festival de littérature jeunesse, vous fera jouer en 2023 ! Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Ça joue en médiathèque ? Mais oui et de mille manières !

Des jeux tirés de livres, des livres qui sont des jeux…

Des auteurs, des illustratrices, des conteurs, des comédiennes : à l’oral ou à

l’écrit, ça joue !

Christian Voltz, plasticien, illustrateur, sculpteur, graveur et auteur jeunesse

français, nous fait l’immense plaisir de parrainer cette nouvelle édition.

C’est un touche-à-tout qui aime beaucoup jouer.

Il mêle ses mots à des bouts de ci et de ça, comme du fil de fer ou des

morceaux de bois, pour nous raconter des histoires sensibles, drôles et

souvent cocasses.

Avec des mots, des objets, du spectacle ou des livres, « Livre comme l’air »,

festival de littérature jeunesse, vous fera jouer en 2023 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00

2023-04-15T19:00:00+02:00

