Hoppla, on vit (encore) ! Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Hoppla, on vit (encore) ! Espace Charles Aznavour, 29 mars 2023, Arnouville. Hoppla, on vit (encore) ! Mercredi 29 mars 2023, 20h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation : Tarif unique : 7€

« Hoppla, on vit (encore) ! » entend vous plonger dans l’univers fébrile de la nuit berlinoise, cette nuit d’avant le cristal ! Un seul objectif pour ce monde de la fête : se moquer de tout. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Février 1933, Berlin.

Le « Volcan », un cabaret, s’apprête à ouvrir ses portes pour la première fois. Le directeur et

meneur de revue le sait mais il se tait. Silence, donc et que la fête commence. Et pour cette

dernière nuit de folie, il lâchera ses dernières forces artistiques dans la bataille. On chantera,

dansera, on se moquera des puissants avec l’aide des oiseaux de la nuit berlinoise…

« Hoppla, on vit (encore) ! » entend vous plonger dans l’univers fébrile de la nuit berlinoise,

cette nuit d’avant le cristal ! Un seul objectif pour ce monde de la fête : se moquer de tout.

Une anarchie festive et musicale qui, loin d’ignorer son époque, aura conçu, avec ses cabarets,

la forme la plus populaire d’un art engagé et divertissant. Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T20:45:00+02:00

2023-03-29T23:45:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Arnouville, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Charles Aznavour Adresse Avenue Paul Vaillant Couturier Ville Arnouville Age maximum 99 lieuville Espace Charles Aznavour Arnouville Departement Val-d'Oise

Espace Charles Aznavour Arnouville Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arnouville/

Hoppla, on vit (encore) ! Espace Charles Aznavour 2023-03-29 was last modified: by Hoppla, on vit (encore) ! Espace Charles Aznavour Espace Charles Aznavour 29 mars 2023 Arnouville Espace Charles Aznavour Arnouville

Arnouville Val-d'Oise