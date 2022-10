Bal marmaille – Bal spectacle Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Bal marmaille – Bal spectacle Dimanche 26 mars 2023, 16h00 Espace Charles Aznavour

Sur réservation : Tarif plein : 5€ – Tarif réduit : 3,50€

Un bal-spectacle avec un grand orchestre, une chanteuse et deux maîtres de cérémonie pour raconter les Afriques à coups de musiques à danser, de paroles enjaillées et d'images animées. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400

raconter les Afriques à coups de musiques à danser, de paroles enjaillées et d’images animées. Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T16:00:00+02:00

2023-03-26T20:00:00+02:00

