Les Coquettes » Merci Francis » Jeudi 16 mars 2023, 21h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation : Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 7€

Des chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui pique et vous explose en bouche !

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

Qui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs avec leur

premier spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !

Pour leur grand retour, elles nous prouvent qu’elles sont comme le bon vin et se bonifient avec

l’âge.

Mélange d’élégance et d’impertinence, elles soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous

retournent sans prévenir.

Alors si vous voulez connaître le lien entre les « moniques », la raclette, le vivre ensemble,

Châteauneuf et le 69… venez prendre un rail de coquettes.

Ah… vous vous demandez qui est Francis ? Vous le découvrirez bientôt.

Renseignements et réservation : 01 34 45 97 19



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T21:45:00+01:00

2023-03-16T23:45:00+01:00