La princesse qui rêvait d’être une petite fille Espace Charles Aznavour, 14 février 2023, Arnouville.

Sur réservation : Tarif scolaire : 2,50€ – Tarif plein : 3,50€

Elise Reslinger, au chant et à la narration et Simon Louveau, à la guitare, vous raconteront l’histoire de Lola-Loup la princesse rebelle.

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

Pour son septième anniversaire, Lola-Loup demande à être une

petite fille comme les autres. Mais son père, le roi, veut sa princesse,

même si être princesse consiste à faire le maximum de caprices.

Aidée de trois nouvelles copines ingénieuses, Lola-Loup va s’évader

du château et très vite comprendre que chacun de ses caprices met

en danger la planète.

Une histoire poétique, moderne et écologique. Un personnage

d’héroïne au grand coeur, intrépide et volontaire. Des chansons

actuelles, qui entraînent, en dansant, les enfants dans un concert

électro-pop. On ne va pas s’ennuyer avec cette princesse qui prouve

que l’on peut être à la fois original et responsable.

Renseignements : 01 34 45 97 19



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-14T09:30:00+01:00

2023-03-14T16:30:00+01:00