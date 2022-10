» Du poil de la bête » Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

» Du poil de la bête » Espace Charles Aznavour, 24 janvier 2023, Arnouville. » Du poil de la bête » 24 – 27 janvier 2023 Espace Charles Aznavour

Gratuit pour les scolaires / Tarif public : 3,50€

Dans ce spectacle, Hugo Barbet est fidèle à ses valeurs artistiques pour le jeune public : s'amuser, chanter, danser et apprendre par la même occasion.

pour le jeune public : s’amuser, chanter, danser et apprendre par la

même occasion.

Le temps d’un concert, il entraîne les enfants à se laisser aller dans

les mélodies et rythmes du monde. Avec ses chansons, il aborde

des thèmes importants tels que le respect, l’environnement, la

découverte…

De façon ludique et douce, le concert est aussi une initiation à

l’écoute musicale : reggae, rock, blues ou samba. Du 24 au 27/01 Renseignement & Réservation : 01 34 45 97 19

Age minimum 3 Age maximum 11

