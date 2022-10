Ballet numérique » Casse-noisette » Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Ballet numérique » Casse-noisette » Samedi 14 janvier 2023, 17h00 Espace Charles Aznavour

Sur réservation – Tarif plein : 5€ – Tarif réduit : 3,50€

Cette version démocratise cette œuvre majeure en la proposant dans une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Casse-noisette est un ballet-féerie de Piotr Ilitch Tchaïkovski en deux

actes, probablement le plus populaire de tous les ballets.

Cette version démocratise cette oeuvre majeure en la proposant dans

une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée. Renseignement & Réservation : 01 34 45 97 19

2023-01-14T17:00:00+01:00

2023-01-14T19:30:00+01:00

