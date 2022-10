» RUPTURE » – Concert symphonique Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

» RUPTURE » – Concert symphonique Espace Charles Aznavour, 16 décembre 2022, Arnouville. » RUPTURE » – Concert symphonique Vendredi 16 décembre, 20h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation – Tarif unique : 7€

« Rupture, le concert symphonique » conte la quête de Cléo, prête à tout pour retrouver son ex-copain, Andréa, décédé. Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France « Rupture, le concert symphonique » conte la quête de Cléo, prête à

tout pour retrouver son ex-copain, Andréa, décédé.

Cette dernière, n’ayant jamais pu lui dire « au revoir » se retrouve

toute chamboulée le jour où elle reçoit un courrier de ce dernier,

contenant une histoire qu’il lui avait écrite juste avant de mourir.

Elle décide alors de passer de l’autre côté de cette histoire, partant à

la rencontre de cet univers, à la recherche de cette personne qu’elle

a tant aimée. Renseignements et réservation :

01 34 45 97 19

