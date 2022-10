50 ans du Conservatoire Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

50 ans du Conservatoire Espace Charles Aznavour, 10 décembre 2022, Arnouville. 50 ans du Conservatoire Samedi 10 décembre, 20h00 Espace Charles Aznavour

Entrée libre sur réservation

Pour fêter ses 50 ans, le Conservatoire vous présentera un concert animé par ses principales formations Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « mailto:conservatoirearnouville95@gmail.com »}] Pour fêter ses 50 ans, le Conservatoire vous présentera un concert animé par ses principales formations : les Ensembles vocal classique, jazz et à cordes, l’atelier jazz, les Orchestres junior et adultes ainsi que les classes de danse.

Vous pourrez également, au cours de ce concert, retrouver d’anciens élèves et professeurs du Conservatoire. Renseignement : conservatoirearnouville95@gmail.com

Réservation : 01 34 45 97 12

