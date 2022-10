Je t’écris moi non plus Espace Charles Aznavour Arnouville Catégories d’évènement: Arnouville

Val-d'Oise

Je t’écris moi non plus Espace Charles Aznavour, 9 novembre 2022, Arnouville. Je t’écris moi non plus Mercredi 9 novembre, 20h45 Espace Charles Aznavour

Sur réservation – Tarif plein : 15€ – Tarif réduit : 7€

Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de se détester, voire, de se quitter. Dans les moments où ils ne parviennent plus à se parler, ils s’écrivent… Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France Marie et Jacques s’aiment. Et comme tous les gens qui s’aiment, il leur arrive de se détester,

voire, de se quitter. Dans les moments où ils ne parviennent plus à se parler, ils s’écrivent…

des lettres, mais aussi des mails, des SMS, tous d’humour et d’humeur, rageurs et cruels,

bourrés de mauvaise foi, de reproches improbables, de vacheries mesquines et de menaces

saugrenues.

Avec eux, on rira beaucoup de ces situations absurdes car chacun se reconnaîtra à travers ces

lettres que nous avons tous eues, un jour, la chance d’écrire ou de recevoir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-09T20:45:00+01:00

2022-11-09T23:00:00+01:00

