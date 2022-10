Carte blanche humour Espace Charles Aznavour, 20 octobre 2022, Arnouville.

Carte blanche humour Jeudi 20 octobre, 20h45 Espace Charles Aznavour

Tarif unique 7€

Découvrez les univers et les phrasés uniques de Jason Brokerss, Merwane Benlazar, John Sulo, Nash-up et Nam. Prenez place et rions tous ensemble !

Espace Charles Aznavour Avenue Paul Vaillant Couturier Arnouville 95400 Val-d’Oise Île-de-France

À l’instar de nombreuses soirées de stand-up plébiscitées par le public parisien, la ville vous propose son tout premier plateau d’humour, qui vous présentera les humoristes de demain !

