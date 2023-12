THEATRE CIRCUS ESPACE CHAPITEAU DE LA MER La Seyne Sur Mer, 15 juin 2024, La Seyne Sur Mer.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :CIRCUS en Spectacle Le samedi 15 juin 2024 SÉANCES : – 18H00- 20H00- 22H00 – Genre : ImmersionBienvenue dans le cirque TULLUM, où le temps se fige dans les années 30 et où les créatures les plus étranges prennent vie. Rutila VON STROTT, la femme à barbe, El GORDO, l’homme le plus fort du monde, et bien d’autres vous attendent pour une soirée burlesque et inoubliable. CIRCUS, c’est l’art de vous surprendre, que ce soit dans un théâtre, un immeuble, une entreprise, ou même un chapiteau ! CIRCUS, présenté par la compagnie Divine Usine transforme le Chapiteau de la Mer en un univers magique.SUR MOuverture des portes à partir de 17H00-Buvette et Restauration sur place-Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )-Parking surveillé-Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, Avenue Jean BARTOLINI, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-06-15 à 18:00

Réservez votre billet ici

ESPACE CHAPITEAU DE LA MER AVENUE JEAN BAPTISTE MATEI 83500 La Seyne Sur Mer