Personne / Compagnie L’Absente – Yann Frisch Espace Chapiteau Boulazac Isle Manoire, 12 janvier 2024, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Depuis 2015, Yann Frisch poursuit un cycle de recherches autour de l’axe « croire et savoir ».

Personne questionne l’illusion théâtrale et notre capacité à croire à l’existence de personnages fictifs incarnés. L’acteur joue-t-il la partition de l’auteur ou est-il lui-même ? Les frontières entre réel et fiction sont troubles. Sous quelle forme se déguise la vérité ? De quels masques se pare-t-elle ?

Dans un décor intimiste, petit théâtre fermé et mobile, écrin expérimental, Yann Frisch multiplie les apparitions, les doubles et les faux-semblants.

Nos perceptions naviguent sur un chemin dont les repères sont brouillés. Le mystère règne, repousse les limites de l’esprit et fait basculer nos croyances du côté du doute. Place au grand plongeon dans l’ivresse énigmatique du paraître. L’art spectaculaire d’ébranler nos certitudes..

2024-01-12 fin : 2024-01-12 16:00:00. EUR.

Espace Chapiteau Plaine de Lamoura

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Since 2015, Yann Frisch has been pursuing a cycle of research around the axis of « believing and knowing ».

Personne questions theatrical illusion and our ability to believe in the existence of embodied fictional characters. Does the actor play the author?s part, or is he himself? The boundaries between reality and fiction are blurred. What form does truth take? What masks does it wear?

In an intimate set, a small, closed and mobile theater, an experimental showcase, Yann Frisch multiplies apparitions, doubles and pretences.

Our perceptions navigate a path whose landmarks are blurred. Mystery reigns, pushing back the limits of the mind and shifting our beliefs to the side of doubt. It’s time for a plunge into the enigmatic intoxication of appearances. The spectacular art of shaking our certainties.

Desde 2015, Yann Frisch lleva a cabo una serie de proyectos de investigación en torno al tema « creencia y conocimiento ».

Nadie cuestiona la ilusión teatral y nuestra capacidad para creer en la existencia de personajes de ficción encarnados. ¿El actor interpreta el papel del autor o es él mismo? Los límites entre realidad y ficción son difusos. ¿Qué forma adopta la verdad? ¿Qué máscaras lleva?

En un decorado íntimo, un pequeño teatro cerrado y móvil, un escaparate experimental, Yann Frisch multiplica las apariencias, los dobles y el fingimiento.

Nuestras percepciones navegan por un camino cuyos puntos de referencia se desdibujan. Reina el misterio, empuja los límites de la mente y desplaza nuestras creencias hacia el lado de la duda. Es hora de sumergirse en la enigmática embriaguez de las apariencias. El espectacular arte de sacudir nuestras certezas.

Seit 2015 verfolgt Yann Frisch einen Forschungszyklus rund um die Achse « glauben und wissen ».

Person hinterfragt die theatralische Illusion und unsere Fähigkeit, an die Existenz fiktiver, verkörperter Figuren zu glauben. Spielt der Schauspieler die Partitur des Autors oder ist er er selbst? Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind verschwommen. In welcher Form verkleidet sich die Wahrheit? Welche Masken trägt sie?

In einem intimen Bühnenbild, einem kleinen, geschlossenen und mobilen Theater, einem experimentellen Schmuckkästchen, vervielfältigt Yann Frisch die Erscheinungen, die Doppelgänger und den falschen Schein.

Unsere Wahrnehmungen navigieren auf einem Weg, dessen Anhaltspunkte verwischt sind. Das Mysterium regiert, verschiebt die Grenzen des Geistes und lässt unsere Überzeugungen auf die Seite des Zweifels kippen. Wir tauchen ein in den rätselhaften Rausch des Scheins. Die spektakuläre Kunst, unsere Gewissheiten zu erschüttern.

