Lé Réyoné 2e édition Espace Chantemelles Ingré Catégories d’Évènement: Ingré

Loiret

Lé Réyoné 2e édition Espace Chantemelles, 14 avril 2023, Ingré. Lé Réyoné 2e édition 14 et 15 avril Espace Chantemelles Préventes en ligne & ventes sur place Soirée kréol

Le 14 avril 2023 Avec DJ Label, DJ Dad & Nikreol danseuse, & notre invitée : Marie Martin, mannequin

Snack bar sur place

Prévente 13€/ Sur place 16€

Entrée gratuite pour les dames de 21h à 21h30 Infoline 07.67.56.61.20 / 06.22.01.98.13

Clique ici pour réserver => Je réserve mon billet Espace Chantemelles 2 rue des Chantemelles 45140 Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://yurplan.com/orga/Le-Reyone-Vilrosa/26082 »}] [{« link »: « https://yurplan.com/orga/Le-Reyone-Vilrosa/26082 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:59:00+02:00

2023-04-15T00:00:00+02:00 – 2023-04-15T04:00:00+02:00 Soirée réunionnaise réunionnais

Détails Catégories d’Évènement: Ingré, Loiret Autres Lieu Espace Chantemelles Adresse 2 rue des Chantemelles 45140 Ingré Ville Ingré Departement Loiret Age min 18 Age max 64 Lieu Ville Espace Chantemelles Ingré

Espace Chantemelles Ingré Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingre/

Lé Réyoné 2e édition Espace Chantemelles 2023-04-14 was last modified: by Lé Réyoné 2e édition Espace Chantemelles Espace Chantemelles 14 avril 2023 Espace Chantemelles Ingré Ingré

Ingré Loiret