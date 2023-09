Guinguette Val du Sichon Espace Chambon – Salle Isadora Duncan Cusset, 15 octobre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le comité de quartier « Val du Sichon » de Cusset organise sa Guinguette annuelle le Dimanche 15 Octobre de 15h à 19 h Espace Chambon Salle Isadora Duncan à Cusset animée par l’orchestre PASODISCO .Entrée 5 euros .Buvette et Degustation .06.34.11.65.59.

2023-10-15 15:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Espace Chambon – Salle Isadora Duncan Rue du Faubourg du Chambon

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The « Val du Sichon » district committee in Cusset is organizing its annual Guinguette on Sunday October 15 from 3pm to 7pm at Espace Chambon Salle Isadora Duncan in Cusset, with entertainment by the PASODISCO band. 5 euros entrance fee, refreshments and tasting .06.34.11.65.59

El comité de barrio « Val du Sichon » de Cusset organiza su Guinguette anual el domingo 15 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas, en el Espace Chambon, Salle Isadora Duncan de Cusset, amenizada por el grupo PASODISCO. Entrada 5 euros, refrescos y degustaciones .06.34.11.65.59

Das Stadtteilkomitee « Val du Sichon » in Cusset organisiert am Sonntag, den 15. Oktober von 15 bis 19 Uhr im Espace Chambon im Isadora-Duncan-Saal in Cusset sein jährliches Guinguette, das von der Band PASODISCO begleitet wird

Mise à jour le 2023-09-25 par Vichy Destinations