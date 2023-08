Recrutement FLASH – Les métiers de la police Espace CEJ – Mission Locale Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Recrutement FLASH – Les métiers de la police Espace CEJ – Mission Locale Poitiers, 12 octobre 2023, Poitiers. Recrutement FLASH – Les métiers de la police Jeudi 12 octobre, 14h00 Espace CEJ – Mission Locale Gratuit, tout public, sur inscription. Au programme : présentation de la Police Nationale et de ses besoins en recrutement

détails sur les modalités de candidatures. Des postes sont à pourvoir, avec ou sans diplôme.

Cette action est ouverte à tout public, sur inscription et il est conseillé de venir muni(e) de CV. Pour plus d’informations et pour s’inscrire, merci de contacter Maëva à la Mission Locale : 05 49 30 08 50 – maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr Espace CEJ – Mission Locale Bâtiment Le Connétable, 18 Boulevard Jeanne d’Arc 86000 POITIERS Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549300850 »}, {« type »: « email », « value »: « maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr »}] [{« link »: « mailto:maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T14:00:00+02:00 – 2023-10-12T16:00:00+02:00

