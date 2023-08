Les mercredis de la formation Espace CEJ – Mission Locale Poitiers, 6 septembre 2023, Poitiers.

Les mercredis de la formation 6 septembre – 20 décembre, les mercredis Espace CEJ – Mission Locale Accueil gratuit, sans RDV, pour tout public.

Les Mercredis de la formation, c’est pour toute personne, de tout âge, tout type de projet, et pour toutes les situations. C’est sans inscription, et toutes les semaines.

Tous les mercredis de 14h à 16h à l’Espace CEJ – Mission Locale à Poitiers, des créneaux de 2h sont accessibles à tout public, sans inscription, pour rencontrer des organismes de formation du territoire. Vous pourrez échanger et discuter avec eux librement, évoquer votre projet, vos besoins, vos craintes, etc. Découvrez des formations qui vous conviennent, près de chez vous, et entrez en contact avec les organismes qui pourront vous aider !

Chaque mercredi, deux organismes de formation sont généralement présents. Ils représentent tous les secteurs d’activité (tertiaire, industrie, transport, santé-social, bâtiment, restauration …). Pour avoir le détail des organismes présents chaque mercredi : https://www.mli-poitiers.asso.fr/divers/les-mercredis-de-la-formation/

On est tous capables d’aller ou de retourner en formation : il suffit de trouver celle qui correspond à ce que l’on est, à ce que l’on a envie de faire. Et pour ça, il existe la Mission Locale et l’ERIP, alors profitez-en et contactez-nous vite pour qu’on vous accompagne !

Atelier proposé par l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) du bassin d’emploi de Poitiers. Il est co-financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Union Européenne via le Fonds Social Européen (FSE), la Communauté Urbaine de Grand Poitiers et la Mission Locale d’Insertion du Poitou.

Plus d’infos : ERIP – 06 70 34 93 23 / erip@mli-poitiers.asso.fr

ERIP du bassin d’emploi de Poitiers