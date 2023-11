Fall party espace cedrus, à côté de la gare Castillon-la-Bataille, 2 décembre 2023, Castillon-la-Bataille.

Castillon-la-Bataille,Gironde

Rendez-vous le samedi 2 décembre au Cedrus à Castillon la Bataille :

au programme à partir de 18h30 ENTRÉE GRATUITE :

Tapas enchanteurs sur lit de chachacha, rumba, musette et autres pepites des annees 50-60 c’est Tapas en Bal avec DJ Wiwi aux platines et Krol au fourneau !

21h concert du groupe FRANK :

Entre l’energie du rock et le spleen du blues…

Des melodies torturéds et apaisantes, entremêlées d’émotions vives et de guitares borderlines.

Un son brut, sans artifice, mêlé d’une rage envoûtante.

Un groupe qui monte, qui a gagné (entre autre) le dernier tremplin du Collectif LAMA et que l’on vous conseille vivement de ne pas louper !

@frankisaband

Venez partager ce bel événement avec l’asso Le Maximum..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

espace cedrus, à côté de la gare

Castillon-la-Bataille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us on Saturday December 2 at Cedrus in Castillon la Bataille:

on the program from 6:30pm FREE ENTRY :

Enchanting tapas on a bed of chachacha, rumba, musette and other 50s-60s pepites: Tapas en Bal with DJ Wiwi at the turntables and Krol in the kitchen!

9pm concert by FRANK :

Between the energy of rock and the spleen of blues…

Tortured and soothing melodies, interwoven with vivid emotions and edgy guitars.

A raw, unadorned sound mingled with bewitching rage.

This up-and-coming band won (among others) the last Collectif LAMA springboard, and we urge you not to miss them!

@frankisaband

Come and share this wonderful event with the Le Maximum association.

Únase a nosotros el sábado 2 de diciembre en Cedrus, en Castillon la Bataille:

programa a partir de las 18h30 ENTRADA GRATUITA :

Tapas encantadoras sobre un lecho de chachachá, rumba, musette y otros sonidos de los años 50 y 60: ¡Tapas en Bal con DJ Wiwi a los platos y Krol en la cocina!

21.00 h Concierto del grupo FRANK :

Entre la energía del rock y la garra del blues…

Melodías torturadas y tranquilizadoras, entrelazadas con emociones vivas y guitarras afiladas.

Un sonido crudo, sin adornos, mezclado con una rabia hechizante.

Esta prometedora banda ganó (entre otros premios) el último trampolín Collectif LAMA, ¡y te instamos a que no te los pierdas!

@frankisaband

Ven a compartir este maravilloso evento con la asociación Le Maximum.

Treffpunkt am Samstag, den 2. Dezember im Cedrus in Castillon la Bataille :

programm ab 18.30 Uhr KOSTENLOSER EINTRITT :

Tapas enchanteurs sur lit de chachacha, rumba, musette et autres pepites des annees 50-60 c’est Tapas en Bal avec DJ Wiwi aux platines et Krol au fourneau!

21 Uhr Konzert der Gruppe FRANK :

Zwischen der Energie des Rock und der Spleen des Blues…

Gequälte und beruhigende Melodien, verwoben mit lebhaften Emotionen und grenzwertigen Gitarren.

Ein roher, ungekünstelter Sound, vermischt mit einer betörenden Wut.

Eine aufstrebende Band, die (unter anderem) das letzte Sprungbrett des Collectif LAMA gewonnen hat und die wir Ihnen wärmstens empfehlen, nicht zu verpassen!

@frankisaband

Kommen Sie und teilen Sie dieses schöne Ereignis mit dem Verein Le Maximum.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Castillon-Pujols