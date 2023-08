Concert Le Grand Ensemble Filos Espace Cathare, Quillan (11), 23 septembre 2023, .

Concert Le Grand Ensemble Filos Samedi 23 septembre, 21h00 Espace Cathare, Quillan (11) 15 € / 11 €

EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE MUSICAL AU CŒUR DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

Les sept musicien.ne.s du Grand Ensemble Filos puisent dans les répertoires grecs, kurdes et turcs et nous offrent une plongée dans les musiques populaires de ces régions.

La puissance des polyphonies féminines associées aux percussions persanes et orientales nous font naviguer de la Mer Ionienne à la Mer Egée, dans une volonté de rapprocher des cultures que l’histoire n’a cessé d’opposer et de morceler. Une façon à eux de défendre les valeurs de partage et de solidarité inhérentes à la musique.

Espace Cathare, Quillan (11) Place de la Gare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T21:00:00+02:00 – 2023-09-24T01:00:00+02:00

