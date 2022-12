Cours de Tarantella – danse et chant avec Eleonora Petrulli Espace Catalpa, Marseille (13), 16 janvier 2023, .

Cours de Tarantella – danse et chant avec Eleonora Petrulli Lundi 16 janvier 2023, 20h00 Espace Catalpa, Marseille (13)

15€ le cours, 40€ 4 cours

avec Eleonora Petrulli et MediTerroni

Atelier de Tarantella, danse et chant avec Eleonora Petrulli

Module de Pizzica Pizzica

Si tu peux marcher tu peux venir danser et si tu peux parler, tu peux venir chanter!

Immersion dans les cultures musicales du Sud de l’Italie

En chaque module de 4 cours on va découvrire une Tarantella différente, en danse et en chant: on commence par le « Sonu a Ballu » (tarantella de Calabre), ensuite la « Pizzica pizzica » des Pouilles, la « Tammurriata » de Campanie et de Naples et autres danses et chants populaires du Sud Italie, ainsi que la culture autour de chaque expression musical.

_Un atelier transdisciplinaire pour découvrir, connaître et reconnaître les danses et les chansons populaires du Sud Italie, à travers le corps, le rythme et la voix.

_Un atelier inclusif, où tous les corps, toutes les voix, tous les genres et les expressions peuvent participer, dans la bienveillance et sans jugement, ni besoin d’avoir une formation musical:

_Si tu peux marcher tu peux venir danser, et si tu peux parler, tu peux venir chanter. C’est aussi simple que ça.

_Pour aller au delà des frontière artificielles entre les arts populaires du Sud Italie, et découvrir comment le lien entre la danse, le chant et la musique était, et est toujours, avant tout une expression intense de la communauté qui y habite.

_L’objectif n’est pas seulement la transmission d’une technique musicale et choreutique mais, avec le support de documents littéraires et audiovisuels, aussi la transmission des cultures ancestrales dont ces musiques plongent leurs racines.

Parce que la tarantella est beaucoup plus qu’un rythme endiablé et hypnotisant.

_Dans ce voyage sonore et culturel nous découvrirons, un pas à la fois et un couplé à la fois, la richesse ancienne et toujours nouvelle qui nous a été transmise de bouche en bouche, de pied en pied, jusqu’à nos jours.

Où? L’espace Catalpa, 27 rue des trois mages (entre la Plaine et cours Julien) 13001 Marseille.

Infos et contact: 0627821408 eleonorapetrulli@gmail.com

Qui?**Eleonora Petrulli: bolognaise de Calabre et calabraise de Bologne, chanteuse, danseuse et poly-instrumentiste dans le duo MediTerroni. Master graduate en Politiques et études de genre. Kinésithérapeute spécialisée dans les soins de la femme. Insomma, aussi transdisciplinaire que les arts populaires…

Tarif:**40€ pour chaque module de 4 cours (ou 15€ chaque cours)

Inscription à l’association Ecl’Ose 12€ (à régler une seule fois pour toute l’année, 5€ solidale)

