Espace carton – Atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier, 20 mars 2021-20 mars 2021, Gousse.

Espace carton – Atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier 2021-03-20 14:30:00 – 2021-03-20 17:30:00 Chez Marie Perrotguba 618 Route de la Chalosse

Gousse Landes Gousse

EUR 10 10 Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sur réservation, Marie, artisan d’art et fabricant de meubles en carton, vous propose divers ateliers : meuble en carton recyclé, sculpture papier mâché et/ou pâte à papier et miroir et luminaire en dentelle de carton.

L’atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier dure 3h. Prévoyez 2 cours. Le matériel est nominatif et fourni par Marie. Un minimum de 2 participants est demandé. Port du masque obligatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sur réservation. L’atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier dure 3h. Prévoyez 2 cours.

+33 6 16 56 01 65

Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sur réservation. L’atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier dure 3h. Prévoyez 2 cours.

Tous les jours, de 14h30 à 17h30, sur réservation, Marie, artisan d’art et fabricant de meubles en carton, vous propose divers ateliers : meuble en carton recyclé, sculpture papier mâché et/ou pâte à papier et miroir et luminaire en dentelle de carton.

L’atelier sculpture papier mâché et/ou pâte à papier dure 3h. Prévoyez 2 cours. Le matériel est nominatif et fourni par Marie. Un minimum de 2 participants est demandé. Port du masque obligatoire et mise à disposition de gel hydroalcoolique.

Marie-France Perrot-Guba – Espace Carton