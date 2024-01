EL COMITE ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie, mardi 26 mars 2024.

Considéré comme un véritable all-star des musiciens cubains de leur génération, El Comité regroupe 7 véritables pépites.A commencer par les deux pianistes Harold Lopez-Nussa et Rolando Luna, tous deux vainqueurs du concours de piano solo de Montreux mais surtout deux pianistes exceptionnels chacun dans leur registre et ayant déjà une très solide carrière personnelle.La redoutable section rythmique composée de Gaston Joya à la basse/contrebasse et Rodney Barreto à la batterie, toujours fidèle à sa réputation, emporte le groove d’El Comité sur différents rivages avec justesse et talent. Yaroldy Abreu Robles, considéré comme un des grands talents internationaux des percussions de tout type, se positionne comme le troisième pilier incontournable de cette section rythmique démentielle.Enfin la section des soufflants est du même acabit que leurs 5 compères. Carlos Sarduy Dimet qui, malgré son jeune âge a déjà accompagné les plus grands (Chucho Valdés, Los Van Van, Esperanza Spalding, Buika, Richard Bona, Ojos de Brujo …) et a joué sur les plus grandes scènes internationales. Son éclectisme, sa virtuosité et son inventivité vous emportent à chaque fois, toujours en maintenant ses racines cubaines.

Tarif : 22.00 – 29.70 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:45

ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens 15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 92400 Courbevoie 92