Courbevoie GUILLAUME PERRET ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens Courbevoie, 23 janvier 2024, Courbevoie. GUILLAUME PERRET : 16 LEVERS DE SOLEIL Lors de son voyage dans l’espace, Thomas Pesquet a emporté son saxophone pour jouer face à l’un des « 16 levers de soleil » quotidiens visibles depuis la coupole de l’ISS. C’est le titre donné au long-métrage dont la bande originale a été composée par Guillaume Perret. Une aventure extraordinaire qui a donné une ligne cosmique à son opus : « Elevation » : une musique aux climats aériens, propices à l’élévation et qui ne cède rien à l’énergie.En 2022 le projet évolue ; le long-métrage est adapté en version ciné-concert : 90 minutes de transe jazz spirituelle venue d’ailleurs où se croisent les musiques électroniques, le groove, les pulsations urbaines ou les textures orientales. Guillaume Perret a puisé dans son imaginaire fantastique pour illustrer avec sa musique en apesanteur l’odyssée spatiale de l’astronaute Thomas Pesquet.

Tarif : 22.00 – 29.70 euros.

Début : 2024-01-23 à 20:45
ESPACE CARPEAUX Salle Saint Saens
15, BOULEVARD ARISTIDE BRIAND
92400 Courbevoie

