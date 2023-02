Salon Direction emploi Espace Carat L'Isle-d'Espagnac Catégories d’Évènement: Charente

L'Isle-d'Espagnac

Salon Direction emploi Espace Carat, 23 février 2023, L'Isle-d'Espagnac. Salon Direction emploi Jeudi 23 février, 10h00 Espace Carat

Gratuit, sans inscription

Tu cherches un emploi en Charente ? Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz, 16340 L’Isle-d’Espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine [{“link”: “https://www.facebook.com/SalonDirectionEmploi/”}, {“link”: “http://www.info-jeunesse16.com/”}] Ne manque pas le Salon Direction Emploi qui aura lieu cette année le jeudi 23 février 2023 de 10h à 17h à l’Espace Carat, à l’Isle d’Espagnac. Au programme : des démonstrations de métiers, des temps d’échanges avec des dirigeants et recruteurs locaux et quelques centaines d’offres d’emplois à pourvoir dans des domaines très variés. Cet événement est gratuit, et ouvert à tous et toutes. N’oublie pas d’amener plusieurs exemplaires de ton CV et de t’entraîner à te présenter de manière concise et rapide ! L’équipe du Centre d’Information Jeunesse d’Angoulême sera également présente pour t’informer, sur deux espaces : avec l’ERIP de l’Angoumois pour ce qui concerne l’emploi et la formation, et avec le service EUROPE DIRECT des Charentes sur l’espace mobilité internationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T10:00:00+01:00

2023-02-23T17:00:00+01:00 rawpixel.com – Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Charente, L'Isle-d'Espagnac Autres Lieu Espace Carat Adresse 54 avenue Jean Mermoz, 16340 L'Isle-d'Espagnac Ville L'Isle-d'Espagnac lieuville Espace Carat L'Isle-d'Espagnac Departement Charente

Espace Carat L'Isle-d'Espagnac Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-d'espagnac/

Salon Direction emploi Espace Carat 2023-02-23 was last modified: by Salon Direction emploi Espace Carat Espace Carat 23 février 2023 Espace Carat L'Isle-d'Espagnac L'Isle-d'Espagnac

L'Isle-d'Espagnac Charente