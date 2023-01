Exposition – L’effet Matilda Espace Canal Des 2mers Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Exposition – L’effet Matilda Espace Canal Des 2mers, 25 février 2023, Lespinasse. Exposition – L’effet Matilda 25 février – 8 mars Espace Canal Des 2mers

Gratuit

Cette exposition permet de mieux comprendre l’effet Matilda qui minimise l’importance des contributions des femmes scientifiques. Espace Canal Des 2mers lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie Pour célébrer la Journée internationale des femmes, l’exposition Matilda met en avant 8 portraits de femmes scientifiques qui ont contribué à des avancées scientifiques remarquables dans leur domaine, malheureusement méconnues du grand public.

Cette expositionvise à combattre l’effet Matilda qui minimise l’importance des contributions des femmes scientifiques. Venez découvrir les réalisations de Rosalind Franklin, Jocelyn Bell et Nettie Marie Stevens entre autres, qui ont révolutionné la compréhension de l’ADN, des pulsars et des chromosomes sexuels. Une coproduction avec l’association Femmes & Sciences et le CNRS Occitanie Ouest Crédit : Quai des Savoirs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T09:00:00+01:00

2023-03-08T18:00:00+01:00 Quai des Savoirs

