Loto de l’école de rugby Nord Toulousain – Samedi 3 février Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, samedi 3 février 2024.

Loto de l’école de rugby Nord Toulousain – Samedi 3 février L’école de Rugby de Saint-Jory organise son grand loto le samedi 3 février Samedi 3 février, 21h00 Espace Canal des 2 Mers Renseignements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T21:00:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

TARIFS

Plaque de 12 cartons 20 € + 1 carton gratuit

Plaque de 8 cartons : 16€

Plaque de 6 cartons: 14 €

Plaque de 4 cartons: 11 €

Le carton: 3 €

Partie Bingo: 2 € le ticket, 5 € les 3 tickets

Ouverture des portes à 20h – Ventes de crêpes et boissons sur place – Carte Bancaire Acceptée

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « edr.nordtoulousain@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 92 17 74 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sjb15.fr/ »}]

loto lespinasse