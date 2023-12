Réveillon de la Saint Sylvestre – Dimanche 31 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lespinasse Réveillon de la Saint Sylvestre – Dimanche 31 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, 31 décembre 2023, Lespinasse. Réveillon de la Saint Sylvestre – Dimanche 31 décembre Dimanche 31 décembre, 19h30 Espace Canal des 2 Mers Renseignements Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T23:59:00+01:00 Prix : 30€ à 76€ Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 15 80 89 »}, {« type »: « email », « value »: « comite.festif-lespinasse@gmx.fr »}] repas réveillon Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Code postal 31150 Lieu Espace Canal des 2 Mers Adresse Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Latitude 43.708607 Longitude 1.391312 latitude longitude 43.708607;1.391312

Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespinasse/