Lespinasse Spectacle de Noël « Gospel Mass Choir » – Vendredi 15 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, 15 décembre 2023, Lespinasse. Spectacle de Noël « Gospel Mass Choir » – Vendredi 15 décembre Vendredi 15 décembre, 21h00 Espace Canal des 2 Mers Renseignements Un chœur géant pour sublimer les grands standards du Gospel traditionnel et du Gospel moderne. Des arrangements subtils de chants de la pop et des chants du monde pour porter les meilleurs voix du grand sud. Un moment d’alternance entre moments de transe et moments d’intense émotion Venez vivre l’énergie du Gospel avec le Geffray Mass Choir ! GRATUIT | Sur réservation en Mairie Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0561354166 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-lespinasse.fr/wp-content/uploads/2023/10/Capture-decran-2023-11-09-172814.png »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

